Poznati festival u Italiji priredio neviđeni spektakl

Legendarni srpski nogometaš, Siniša Mihajlović i zvijezda Milana, Zlatan Ibrahimović, nastupili su u četvrtak navečer na čuvenom festivalu u Sanremu. Tandem iz snova otpjevao je pjesmu Vagabondo grupe Nomadi.

Cijelu večer svi su s nestrpljenjem čekali da čuveni voditelj Amadeus najavi njihov izlazak na scenu. To je bio središnji događaj večeri.

Ibrahimović je, inače, u utorak izašao na pozornicu kultnog festivala uz narodnjački hit ‘Jutro je’, kojega izvodi Nada Topčagić.

Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂

Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

“Stvarno sam zatečena, gori regija! Takva osoba da u moru mojih kolegica baš izabere taktove moje pjesme. Zlatan je rastao uz moju pjesmu. Ja sam harala Jugoslavijom, imala sam veliku turneju i Švedskoj. Ja sam se srela sa Zlatanovim ocem. Šefik je pričao da mu sin trenira u nekom malom klubu tu i ja pitam mog menadžera je li to bilo to, sjećam li se dobro i on mi kaže: ‘Kako nismo!’ Rekla sam da ću ići u Svetu Petku u crkvu da ga služi zdravlje, on je mene vratio u moju mladost i popularnost. Sada se osjećam kao kada sam pjevala moj početni hit, hit ljeta tada, bila sam klinka i cijela Jugoslavija me jurila”, ispričala je pjevačica za Kurir.