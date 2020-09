LEGENDE SVJETSKOG TENISA U ŠOKU: ‘Ovo je najteži udarac u njegovoj karijeri. Tu mrlju neće moći obrisati’

Glavni sudac turnira Soeren Friemel izjavio je kako nije imao izbora nego diskvalificirati Đokovića

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Nakon ovog događaja uslijedile su burne reakcije svakoga tko išta znači u tenisu i šire. Jedan od onih koji je također reagirao je legendarni Boris Becker, bivši Đokovićev trener.

“Šokiran sam, kao i svi. Prekršio je pravilo i odluka je ispravna. Novak i ja imamo zajedničku povijest, zovemo obitelji jedan drugome, i jako je i mene sve ovo pogodilo. Ovo je najteži udarac u njegovoj karijeri!”, rekao je Becker.

“Loptica je pogodila ženu u grlo, pala je i tražila da dođe do zraka. To nije bilo ono što je Novak htio, ali dogodilo se i takva su pravila. Najveća zvijezda US Opena napustila je turnir, bio je u najboljoj formi ikada, neporažen ove godine i na putu da osvoji 18. Grand Slam turnir. Od toga nema ništa, ide kući, ali on je sportaš snažnog karaktera i vratit će se. Ovo je bio mračan trenutak!”, poručio je.

Svoj komentar na ovaj događaj dao je i čuveni John McEnroe.

American great John McEnroe has said that Novak Djokovic will have to get used to being the “bad guy” following his disqualification from the U.S. Open for striking a line judge with a ball.#Djokovic | #novakdjokovic | #USOpen2020 | #USOpenhttps://t.co/IfxdWLWkfe — Express Sports (@IExpressSports) September 7, 2020

“Dopustio je da mu taj pritisak jednostavno dođe glave. Mislim da se njemu puno toga događalo izvan terena, i očito je to utjecalo na njega. Sada je u teškoj situaciji, i želio on to ili ne, gledat će ga kao ‘bad guyja’ svjetskog tenisa do kraja karijere. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se on s tim nositi”, rekao je za ESPN.

“To je mrlja koju Đoković više nikada neće moći obrisati. Ne kažem da se neće oporaviti od svega ovoga, naravno do to može, ali je sada u specifičnoj situaciji. On lovi povijesni rekord, pokušava nadmašiti Rafu i Rogera po broju osvojenih Grand Slamova, mlađi je od njih, sve to znamo. Puno stvari ide njemu u korist, ali ovo je očito mrlja koju neće samo tako moći izbrisati”.

“Vidjet ćemo kako će se nositi s ovim pritiskom u budućnosti. Kakvu će reakciju ovo izazvati kod drugih igrača? Kako će na njega reagirati navijači kada se jednog dana vrate na stadione? Sve su to pitanja na koja sada nemamo odgovor. Međutim, ja sam jednostavno zapanjen, zaprepašten zašto je napravio nešto tako tvrdoglavo u situaciji i meču u kojem je bio apsolutni favorit”, zaključio je Amerikanac.