Najuspješniji muški teniski par svih vremena, 42-godišnji američki blizanci Bob i Mike Bryan objavili su kraj svojih 22-godišnjih karijera, objavio je New York Times.

PRVI NASTUP I POBJEDA ĐOKOVIĆA NAKON ŠESTOMJESEČNE STANKE: Zvereva prati njegova ‘kletva’

Braća Bryan su zajedno osvojili 119 turnira, od toga 16 “grand slam” naslova, 39 “masters 1000” turnira i četiri ATP “mastersa”. Usto, osvojili su olimpijsko zlato u Londonu 2012., a bili su i u sastavu reprezentacije SAD-a koja je 2007. godine osvojila Davis Cup.

One of the great careers in tennis history comes to a close and it is two careers. The Bryan twins retire together Our exclusive https://t.co/VjMz8dykjR

— Christopher Clarey (@christophclarey) August 27, 2020