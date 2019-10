LEGENDE SLOŽNE OKO TOGA ŠTO JE PRESUDILO DINAMU: ‘To je bio glavni faktor pobjede Cityja’

Nogometaši Dinama poraženi su u 2. kolu skupine C Lige prvaka u gostima kod Manchester Citya s 2-0

‘Navijači ne smiju biti tužni. Znali smo kakva je City ekipa, kakve igrače ima. Bez obzira na to što se Bjelica s dva napadača pokušao vratiti u utakmicu, Dinamo realno nije imao izgleda uzeti bod. Uvođenje Sterlinga preokrenulo je utakmicu, bilo je to ključ pobjede. Izjavio je to Stipe Pletikosa u studiju Planet Sporta. S njim se složio i Cico Kranjčar.

“Sterling je bio glavni faktor pobjede Cityja. Zabio je jedan gol, sudjelovao kod drugog. Dinamo je pokazao da su odlična ekipa, a rezultat iz Milana gdje je Šahtar pobijedio Atalantu daje im nadu da mogu nastaviti natjecanje u Europi i u proljeće”, smatra Kranjčar.

“City je čudesna momčad. Imaju takav niz uigranih akcija da me strah i pomisliti što bi bilo da nisu onoliko promašivali. Guardiola na svakom treningu uvježbava svaki detalj. Fascinantno ih je gledati. Međutim, zanimljivo je bilo vidjeti da je i Guardiola u jednom trenutku bio nezadovoljan”, dodao je Pletikosa.