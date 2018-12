LEGENDE PREMIER LIGE O MODRIĆU: Giggs se prisjetio bolne uspomene, a suigrač iz Spursa otkrio da ih je naučio psovati na hrvatskom

Vatreni je proglašen igračem godine u izboru Francea Footballa i Fife.

Nakon što je u izboru ESPN-a Luka Modrić proglašen najboljim središnjim veznjakom, američki portal proveo je anketu među nogometašima, koji su se proslavili igrajući u Premier ligi.

“Kada je došao u Englesku, izgledao je pomalo uplašeno, pa biste pomislili da ćete se lako obračunati s njim, ali to nikada nije bio slučaj. Njegove odluke su bile vrhunske. Pobijedili biste ga možda u sprintu od 30-ak metara, ali u malom prostoru bio je jako brz, kako kretnjama tako i razmišljanjem”, kazao je veliki Ryan Giggs.

“Najviše pamtim njegov veličanstveni pogodak protiv Manchester Uniteda u Ligi prvaka 2013. Nani je baš zaradio crveni, a Mourinho ga je odmah ubacio u igru. Bio je to ključni trenutak zbog njegove sposobnosti držanja lopte u posjedu. Par minuta kasnije zabio je sjajan gol i odnio pobjedu Real”, prisjetio se Giggs.

Dva koraka unaprijed

Tottenhamov veznjak Harry Winks nazvao ga je jednim od najboljih veznjaka koji je igrao za Spurse.

“Puno toga naučite kada igrate protiv nekog poput njega. Uvijek misli dva koraka unaprijed”, kazao je.

Bivši Modrićev kapetan Ledley King posebno je imresioniran njegovim nogama.

“Kod igrača, pogotovo kod onih niskog rasta, uvijek gledate njihove noge. Ima ogromne listove. On se može okretati s loptom u nogama i mirno je zadržati u svom posjedu. Jedan je od najboljih veznjaka koji mogu primiti loptu od stopera, riješiti se igrača koji ga čuva i izaći na protivničku polovicu. Uvjeren sam da treneri uvijek svojim igračima govore da izađu dublje, da zaustave Luku u primanju lopte. Ali on će uvijek pronaći način da diktira igrom. Bio je stvarno dobar momak. Naučio nas je nekoliko psovki na hrvatskom i uvijek kad ga vidim to je prva stvar koju mu kažem”, ispričao je King.

Top igrač

Za kraj, o njemu je progovorio jedan od najboljih nogometaša koji su kročili engleskim travnjacima – David Silva.

“Prvo što mogu reći je da mi imamo dosta različite uloge u močadima. Modrić diktira igru iz dubine, a ja više volim volim ići naprijed, malo sam više napadački orijentiran. No, njegove kvalitete su neupitne. Poznajem ga iz vremena kad je igrao u Spursima i stvarno je riječ u top igraču. Posjeduje strašnu kvalitetu. Da bi igrali za Real i diktirali njihovim veznim redom morate zaista biti jako dobar igrač”, poručio je Španjolac.