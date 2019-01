LEGENDE ODUŠEVLJENJE IGRAČEM KOJEG SU STVORILI: ‘Iznimno smo ponosni na način na koji brani boje naše domovine na SP-u’

View this post on Instagram

Prvi igrač koji je ponikao u našem klubu, a da je nastupio na jednoj velikoj smotri! Iznimno smo ponosni na način na koji Marin Šipić brani boje naše domovine na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj! Vjerujemo kako ćemo uskoro vidjeti još naših igrača kao Marinove suigrače u reprezentaciji. Bravo, Marine i samo tako nastavi!! • #rkbalicmetlicic • #hrsinsta #ucimoodnajboljih #handballwm2019