LEGENDE ANALIZIRALE PRVU POBJEDU NA SVJETSKOM PRVENSTVU: Pogledajte što su rekli; ‘Bili smo u šoku, mučili se sami sa sobom…’

Hrvatski rukometašinakon razočaravajućeg remija u 1. kolu Svjetskog prvenstva u nedjelju su 28-20 (12-11) svladali Angolu, stigli do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu i prošli u drugi krug.

BIVŠI IZBORNIK ANALIZIRA: ‘Mučili smo se, postoji grč, ali nisam negativan… Najvažnije je ono što slijedi u ožujku. Samo da svi ostanu zdravi’

Protiv nominalno najslabije reprezentacije u skupini Hrvatska je do pobjede stigla tek u drugom poluvremenu. U prvih 30 minuta momčadi su se izmjenjivale u vodstvu, nakon prvih 15 minuta bilo je 6-4 za Angolu samo da bi Hrvatska serijom 4-0 preuzela prednost, a u toj seriji vrlo je važan bio i obranjeni sedmerac Pešića. No, nakon što je Hrvatska po prvi put stigla do dva gola prednosti uslijedilo je isključenje Mamića što je Angola iskoristila za postizanje tri gola u nizu i prednost 9-8. Ipak, Hrvatska je s dva gola u posljednjoj minuti prvog poluvremena ipak stigla do vodstva 12-11 pred odmor.

KAUBOJI SU PRVOM POBJEDOM NA SP-U OSIGURALI DRUGI KRUG: Pogledajte što su Červar i naši rukometaši rekli nakon utakmice protiv Angole

Katar u vodstvu

Možda i ključan trenutak susreta dogodio se u 38. minuti kada je kod vodstva Hrvatske 15-13 Angola dobila sedmerac, no Chicola je loptom izravno u glavu pogodio Pešića i zbog toga dobio crveni karton. Hrvatska je igrača više iskoristila za bijeg na 18-13, a do kraja susreta prednost naše reprezentacije narasla je na osam.

U drugom susretu 2. kola Katar je svladao Japan sa 31-29, pa nakon dva kola Katar vodi na ljestvici s četiri boda, Hrvatska je druga s tri, Japan treći s jednim, a Angola posljendnja bez bodova.

Za dva dana Hrvatska će u 3. kolu igrati protiv Katara od 18 sati susret za prvo mjesto u skupini.

Riječ stručnjaka

U RTL-ovoj emisiji ‘Vrijeme je za rukomet’ legendarni hrvatski rukometaši Goran Šprem, Drago Vuković i Petar Metličić analizirali su igru červarovih izabranika.

“Bilo je najvažnije da pobjedimo nakon početnog šoka prije dva dana. Da podignemo to samopouzdanje koje je sigurno poljuljano. Vidjelo se u prvom dijelu da smo još bili u stanju šoka, da se mučimo sami sa sobom. Pobjeda je važna i ono što nam je trebalo. Vjerujem da će nas ovo malo više opustiti u sljedećoj utakmici koja je protiv najtežeg protivnika u grupi ii koju moramo pobijediti. Mislim da ćemo biti bolji i kvalitetniji i da ćemo pobijediti”, rekao je Metličić, a Vuković je prokomentirao:

“Počeli smo u grču, ali kasnije smo se opustili i počeli igrati agresivnije. Vidim napredak u tome što smo dobili kojeg mlađeg igrača. Ono protiv Japana je bila dobra škola, a obo je dobra škola za dalje.”

