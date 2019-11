POZNATI TRENER RAZVALIO VAR PA NAGAZIO I BJELICU: ‘Nisam sretan time što je napravio’

Dinamo i Šahtar odigrali su spektakularnu utakmicu sa šest golova u četvrtom kolu Lige prvaka

Nogometaši Dinama u srijedu su odigrali izuzetno dramatičnu utakmicu s ukrajinskim Šahtarom u Ligi prvaka koja je završena 3:3. Modri nakon te utakmice imaju pet bodova, isto kao i Ukrajinci, ali i lošiji međusobni omjer pa su na trećem, a Ukrajinci na drugom mjestu skupine C skpine.

Utakmicu je obilježila burna završnica. Dinamo je u sudačku nadoknadu ušao s dva gola prednosti, ali Šahtar je do posljednjeg sučevog zvižduka izjednačio. O ovoj uzbudljivoj utakmici porazgovarali smo s poznatim hrvatskim trenerom Ilijom Lončarevićem, koji je u bogatoj karijeri vodio i Dinamo.

“Vidio sam utakmicu kao svi navijači Dinama. Naravno da smo na kraju svi bili razočarani rezultatom nakon što smo iz neizvjesne utakmice došli nadomak pobjede. Ali po onome što se događalo na terenu može se reći da razočaranju ipak nema mjesta. Šahtar je i u prvoj utakmici pokazao da nam je dominantan u jednom dijelu igre. A u drugom ima svoje slabosti koje je Dinamo iskoristio u obje utakmice”, izjavio je Lončarević za Net.hr.

Slavni trener ističe da se Dinamo ove sezone dobro predstavio u Europi. Do kraja grupne faze u Ligi prvaka Modre očekuju još utakmice s Atalantom i Manchester Cityjem u kojima mogu do rezultata.

Lakše protiv Atalante nego Cityja

“No, kada se sve sagleda realno i ako ćemo biti objektivni, Dinamo i dalje ima svoje šanse i naravno da će biti teško u zadnje dvije utakmice protiv Atalante i Manchester Cityja. Možda će čak biti lakše protiv Cityja nego Atalante jer će oni sada zagristi i ova dva kola maksimalno iskoristiti i nadoknaditi sve traume koje su doživjeli u početku.”

“Dinamo nas je ponovno jako zadovoljio, hrvatski predstavnik ima velike šanse ući u završnicu u Europi, Ligi prvaka, što je jako velika stvar”, naglasio je Lončarević.

O VAR-u

Trener Modrih Nenad Bjelica bio je nezadovoljan VAR-om. Upravo je nakon njegove intervencije sudac Felix Brych pokazao na bijelu točku u posljednjim sekundama i iz jedanaesterca je Šahtar zabio za 3:3. Kritike na račun VAR-a ima i Lončarević.

“Ja sam uvijek za pravdu u nogometu, ali nisam baš za pravdu na ovaj način. Da je VAR radio svoj posao kako treba, onda bi igrač Šahtara dobio crveni karton nakon duela s Ademijem i udaranja rukom, što nije bilo nevidljivo. Nisam oduševljen kako je djelovao tijekom 90 minuta”, izjavio je.

Nije sretan izjavama

Zatim se osvrnuo i na Bjelicu koji je nakon utakmice rekao da VAR ne funkcionira kako treba.

“Nisam sretan što je sebe istaknuo s tim kritikama jer je on sastavni dio europskog nogometa, a to je javno kritiziranje UEFA-e i njihove odluke. On je rekao svoje mišljenje i nema se tu ništa više dodati.”

‘Zašto smo postali tako grabežljivi?’

No, utakmica je gotova i treba se okrenuti budućim izazovima i sljedeća dva ispita u Ligi prvaka, a Lončarević smatra da ništa nije izgubljeno.

“Dinamo još uvijek ima velike šanse, to nije sporno. Zašto smo postali tako grabežljivi da mislimo da ćemo nešto osigurati dva kola prije kraja? Ovo je fenomenalan rezultat. Sve ovisi o sljedeće dvije utakmice, ali Dinamo apsolutno ima svoju priliku”, izjavio je.

Koncentracija na Atalantu

Što se tiče europskih izazova, jedino je bitna utakmica protiv Atalante u Milanu, koje je na rasporedu 26. studenog. Prvu utakmicu protiv tog protivnika Modri su na Maksimiru dobili 4:0, a sada ih očekuje ispit u Italiji.

“I prva prilika je sljedeća utakmica. Igrači Dinama to cijelo vrijeme ponavljaju i svaka im čast na tome. Iduća utakmica je važna, samo iduća. To je Atalanta i jedino je važno koncentrirati se samo na to”, zaključio je.