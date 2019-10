LEGENDARNO OKO SOKOLOVO POMELO POD SA SUCEM KOJI JE TEŠKO OŠTETIO HRVATSKU: ‘Zamislite da se to dogodilo na derbiju Dinama i Hajduka’

Hrvatska je imala priliku osigurati Euro, ali im je na tom putu stala i jedna je sporna sudačka odluka

Nizozemski sudac Björn Kuipers nije se proslavio tijekom utakmice između Walesa i Hrvatske u Cardiffu. Napravio je nekoliko pogrešaka na štetu obje momčad, a na njih se u razgovoru za Sportske novosti osvrnuo Mateo Beusan, legendarno Oko sokolovo.

“Sasvim je jasno da je pogotku Velšana prethodio prekršaj nad Mateom Kovačićem. O tome uopće nema dvojbe i tu je Hrvatska žestoko oštećena. Ta se greška izravno odrazila na rezultat utakmice”, rekao je Beusan.

Kompenzacija

Dodao je da je Nizozemac to kompenzirao u drugom poluvremenu kada je Vida na vrhu 16-rca srušio Moorea te je dodao kako poslije toga nije Luki Modriću svirao sva prekršaja.

Na početku utakmice Dejan Lovren je neoprezno startao nad Danielom Jamesom u 16-ercu. Mnogi su smatrali da j riječ o prekršaju za najstrožu kaznu.

“Taj start na Otoku sigurno nije prekršaj. Lovren igra za Liverpool, James igra na Otoku, tako da je to Kuipers pustio. Zato možemo kazati da je to OK. A sad zamislite da se takav start nije dosudio recimo na derbiju Dinama i Hajduka. Pa polemike bi trajale mjesecima”, završio je.