U četvrtak je glasno odjeknula vijset da bi se u stožer hrvatske nogometne reprezentacije mogao vratiti legendarni napadač Ivica Olić

Nakon što se u četvrtak proširila vijest da bi legendarni hrvatski nogometaš i bivši pomoćnik Zlatku Daliću u reprezentaciji, Ivica Olić, mogao vratiti u reprezentaciju, sada se o toj temi oglasio i sam Olić.

VELIKI PREOKRET NA POMOLU: Olić se vraća u Dalićev stožer? ‘Dopušteno mu je da se priključi nacionalnoj momčadi’

Kao što je poznato, legendarni hrvatski napadač nedavno je napustio stožer Zlatka Dalića kako bi postao trener CSKA, a izbornik je na njegovo mjesto doveo Vedrana Ćorluku.

‘Definitivno ne mogu ostati do kraja’

“To će biti vrlo teško… Meni pripreme s CSKA startaju 16. lipnja, imam klupskih obveza. Tako da definitivno ne bih mogao biti kompletno vrijeme s reprezentacijom, a onda bi bilo komplicirano dolaziti i odlaziti u ovim vremenima dok još uvijek traje pandemija. Pričao sam s ljudima u klubu, ali nije to jednostavno. Realno, bit će jako teško vratiti se u stožer Vatrenih. Mogao bih do početka priprema CSKA, ali koliko bi to značilo reprezentaciji, stvarno ne znam”, izjavio je Olić za Sportske novosti.

“Možda bih mogao ostati do prve utakmice s Engleskom, pa onda otići.. Vidjet ćemo, trebam još čuti što će mi kazati u klubu, a onda ću razgovarati s Dalićem. Definitivno ne mogu ostati do kraja s reprezentacijom jer moram biti na početku priprema. Već 24. srpnja starta rusko prvenstvo”, poručio je Olić.