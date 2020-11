LEGENDARNI TRENER TRAŽIO DRES OD MESSIJA, LEO GA PRED KAMERAMA GLATKO ODBIO: I za to je imao dobar razlog

U trećem kolu Lige prvaka ukrajinski Dinamo iz Kijeva u srijedu je na gostovanju kod Barcelone izgubio s 2-1, no daleko teže nego što se očekivalo.

Ukrajinci su doputovali na Camp Nou bez šest igrača i pet članova trenerskog stožera koji su bili pozitivni na koronavirus., ali momčad legendarnog rumunjskog trenera Mircee Lucescua pružila je dobru predstavu i može biti nezadovoljna što se kući vraća bez ijednog osvojenog boda.

Nako što je Lionel Messi već u petoj minuti golom iz kaznenog udarca doveo Barcu u vodstvo očekivala se golijada. No Barca je zabila samo još jedan gol, u 65. minuti je Gerard Pique zabio za 2-0. Gosti su smanjili u 75. minuti preko Viktora Cigankova.

A nakon utakmice mogla se vidjeti zanimljiva scena na travnjaku Camp Noua.

Lucescu, koji Dynamo vodi od početka ove sezone, ušao je na teren i došao do Messija te tražio od njega dres, a Argentinac ga je glatko odbio dok su ih snimale kamere.

Dynamo Kiev’s manager asks Messi for his jersey. Messi agrees to give him one from upstairs, likely due to the covid-19 shirt swap restrictions.

