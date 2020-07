Hrvatska legenda sve je stekla svojom ogromnom upornošću

Vlado Đurović, bivši trener Dražena Petrovića iznio je neke malo poznate stvari iz života legendarnog hrvatskog košarkaša. Đurović je pokojnog Petrovića trenirao još dok je ovaj kao tinejdžer igrao u Šibeniku.

“Dražen je bio je nestašan u svlačionici, a stariji su ga smirivali. Jako je volio žene. Ma, što god vidi, taj ne bira uopće. Bila to konobarica, čistačica, nije mu bilo važno… Zbog ženske je i poginuo. Možda je grubo rečeno, ali jeste tako. On je već imao kartu za avion tog dana, ali ga je ta njegova nagovorila da idu automobilom u Zagreb “, rekao je Đurović u podcastu Give & Go. Osvrnuo se potom i na njegov košarkaški put.

Plaćao klinca da mu vraća lopte

“On nije bio neki učenik, ali je išao u školu redovno od osam ujutro. Međutim, dolazio bi na treninge sam u šest ujutro i ja sam mjesec dana to mogao pratiti. Poslije sam mu rekao da više ne mogu jer mi je to preran. Imao sam dvoje djece i morao sam njih da vodim u školu na drugi kraj grada. Onda je on našao nekog klinca i plaćao mu 500 dinara tadašnjih po treningu samo da mu vraća lopte”, rekao je i nastavio.

“I tako je poslije škole dolazio u 13 sati u dvoranu i tu sam bio sat i pol s njim, onda bi otišao kući da nešto pojede i istušira i stizao bi na trening navečer. Dakle, trenirao je tri puta dnevno. I ja bih ga pitao koliko lopti je ubacio, on kaže tisuću i pol, dvije. Nedjeljom nismo imali treninge, on je ubacivao tri tisuće.Da bi toliko ubacio… Pa treba šest tisuća puta šutnuti, šest tisuća puta skočiti jer je pucao iz skok-šuta. Nije kao Jokić, koji šutira sa zemlje. Tko to danas može izvesti? Moka mi je tada rekao: “Ma on je kamenac”. Ali, on je sam izgradio taj šut koji je imao”, završio je.