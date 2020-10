LEGENDARNI TENISAČ POKUŠAVA SE IZVUĆI IZ FINANCIJSKOG ‘ŠKRIPCA’: Počeo je nuditi virtualne tečajeve, evo koliko ih naplaćuje

Na sudu je proglasio osobni stečaj zbog kojega se morao odreći svih svojih trofeja

Nekadašnji najbolji tenisač svijeta, 52-godišnji Nijemac Boris Becker, koji se u posljednje vrijeme nalazi u financijskim problemima, počeo je nuditi virtualne teniske tečaje kako bi se izvukao iz škripca.

“Naučite od teniske legende kako iskoristiti svoj potencijal”, objavio je Becker preko društenih mreža uz 10-ak snimaka kojima nastoji pomoći kako teniskim početnicima tako i onima naprednijim.

Skint Boris Becker flogs virtual tennis lessons for £39.99 in bid to raise funds 🎓 🎾 💰 #advancedplayers #tennislessons https://t.co/2PwU8ODTx4 — Sporting Excitement (@SportingExcite) October 28, 2020

Odrekao se trofeja

Becker svoje savjete naplaćuje po 40 funti.

Prije tri godine Becker je na sudu Southwark Crown proglasio osobni stečaj zbog kojega se morao odreći svih svojih trofeja koje je osvojio tijekom karijere. Becker je tri puta osvojio Wimbledon, dva puta Australian Open i jednom US Open, ukupno je osvojio 49 turnira u pojedinačnoj konkurenciji, a osvojio je i olimpijsko zlato u parovima u Barceloni 1992. godine. Upravo ta medalja iz Barcelone nije pronađena kod Beckera, a on niječe i to kako je sakrio sve svoje wibledonske trofeje.