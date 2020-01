LEGENDARNI ŠVICARAC POBJEDOM OTVORIO NASTUP NA AUSTRALIAN OPENU: Ovo je Federeru 21. put u karijeri da igra na tamo

Rekorder sa 20 Grand Slam naslova, Švicarac Roger Federer uvjerljivom je predstavom otvorio Australian Open pobijedivši u prvom kolu Amerikanca Stevea Johnsona sa 6-3, 6-2, 6-2.

Federer je u svom prvom službenom nastupu nakon što je u studenom izgubio od Grka Stefanosa Tsitsipasa u polufinalu završnog ATP Mastersa u Londonu, ostvario pobjedu za sat i 20 minuta igre.

Prva tri kola su ključna

Švicarcu je ovo čak 21. nastup na Australian Openu, a do sada je slavio šest puta, zadnji put 2018. godine.

“Pravi meč nisam odigrao već mnogo, mnogo tjedana, a vjerojatno 95 % tenisača dolazi ovamo s dosta susreta u nogama,” kazao je 38-godišnji Švicarac.

“Za mene su ključna prva tri kola, kako bi se naviknuo na pritisak i pronašao pravi ritam. Danas sam odigrao dobro, osjećao sam se kao da imao igru ​​pod nadzorom,” dodao je Federer koji je dobio sva tri međusobna ogleda protiv osam godina mlađeg Amerikanca.

Barty nikad dalje od trećeg kola

U idućem kolu Federer će igrati protiv pobjednika susreta između Francuza Quentina Halysa i Srbina Filipa Krajinovića.

Pobjede na startu turnira ostvarile su i prva tenisačica svijeta Australka Ash Barty, te rekorderka sa 23 Grans Slama Amerikanka Serena Williams.

Barty je na startu turnira, na kojem nikada nije prošla dalje od trećeg kola, porazila Ukrajinku Lesiju Tsurenko sa 5-7, 6-1, 6-1.

Tsurenko, trenutačno 120. tenisačica svijeta, je dobila prvi set sa 7-5, no Barty se potom smirila i do kraja meča izgubila tek dva gema. Australci se nadaju kako će Barty postati prva domaća tenisačica koja je slavila u Melbourne Parku nakon Chris O’Neil kojoj je to uspjelo 1978. godine.

Serena Williams je u prvom kolu bez suviše problema porazila Ruskinju Anastaziju Potapovu sa 6-0, 6-3.

Venus poražena

Jedan od najboljih tenisačica svih vremena na Australian Openu je slavila sedam puta, a u zadnja tri nastupa je dva puta slavila (2017, 2015), a jednom stigla do finala (2016). Prošle godine nije nastupila.

Za razliku od 38-godišnje Serene, njezina godinu dana starija sestra je u prvom kolu izgubila od sunarodnjakinje Cori Gauff sa 6-7 (5), 3-6.