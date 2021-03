Velikan svjetskog tenisa, 39-godišnji Roger Federer otkazao je nastup na ovogodišnjem turniru iz serije “masters 1000” koji će se igrati u Miamiju od 22. ožujka so 4. travnja.

VRAĆA SE VELIKI ROGER FEDERER: ‘Prvi put imam osjećaj da je moje koljeno spremno za natjecanja’

Prema pisanju Miami Heralda, Federerov menadžer Tony Godsick izjavio je kako Federer planira svoj prvi nastup ove godine imati u Dohi na turniru koji počinje sljedećeg tjedna, a zatim bi trebao igrati i tjedan dana kasnije u Dubaiju, no kako nakon ta dva turnira želi uzeti odmor.

Roger Federer pulls out from Miami Open.

2019 defending champion wants to focus on Doha and Dubai and be in good shape for clay swing. https://t.co/3FTwgi4cu4 pic.twitter.com/N9zTxK8liP

— We Are Tennis (@WeAreTennis) March 2, 2021