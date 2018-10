LEGENDARNI STRUPAR ZA NET.HR PAR SATI PRIJE UTAKMICE: ‘Jedna stvar za Dinamo može biti jako opasna, ali ovo je pravi trenutak da sahrane Anderlecht’

Hrvatski prvak nastavlja svoj pohod u Europi gostovanjem u Belgiji.

Tjedan dana nakon jedne od najvećih pobjeda u Europi i slavlja protiv Fenerbahčea (4-1), nogometaše Dinama u 18.55 sati čeka utakmica drugog kola Europske lige i gostovanje kod belgijskog velikana Anderlechta. Ova utakmica nije mogla doći u boljem trenutku s obzirom da je momčad Heinea Vanhaezebroucka u krizi. U posljednjih pet prvenstvenih ogleda upisali su dva poraza, dva remija i tek jednu pobjedu. Velika je to razlika u odnosu na start sezone i četiri pobjede u nizu.

“Anderlecht je veliki klub, samo su u velikoj krizi rezultata. Vrlo slično kao i Fenerbahče. Njihovim trenerima možda je ostalo još tjedan, dva vremena i onda bi lako mogli dobiti otkaz. Ako ne budu uspješni u idućim utakmicama sigurno odlaze. I Cocu iz Fenerbahčea i Vanhaezebrouck iz Anderlechta”, rekao je legendarni Branko Strupar u razgovoru za Net.hr.

Presudna utakmica

“Njima je ova utakmica od velike važnosti. To im je prilika da se vrate na pobjednički kolosijek i da se pokrenu. S jedne je strane dobro za Dinamo što im utakmica s Anderlechtom dolazi u ovom trenutku, a s duge to može biti vrlo opasno jer će Belgijci učiniti sve da pobijede. Mislim da je ipak pravi trenutak za Dinamo da dođe u Bruxelles i napravi dobar rezultat i da ih sahrane do kraja…. Dinamo može danas puno napraviti”, mišljenja je nekadašnji igrač Dinama i bivši napadač belgijske reprezentacije. Postavilo se potom i pitanje favorita.

“Anderlecht igra doma pa možda Modri nisu favoriti, ali su u situaciji da naprave dobar rezultat. Anderlecht se mora jednom probuditi, a da li će se to dogoditi danas ili ne pod znakom je pitanja. Volio bih da Dinamo igra onako kako je igrao protiv Fenerbahčea jer onda mislim da će Anderlecht gurnuti još više u ponor”, ističe Strupar i nastavlja.

Santini stao

“Prednost im je jedino domaći teren. Imaju oni dobre igrače. Santini je odlično ušao u sezonu, zabio je sedam golova u tri kola, ali stao je on pa je stao i Anderlecht. Mislim da je on najjača karika. Međutim, nešto mi ne štima u kod njih. U sezonu su krenuli dosta euforično, ali su sada u potpuno drugačijoj situaciji. Nije to onaj Anderlecht. Ponavljam, nešto mi tamo ne štima”, ističe nekada najbolji strijelac i igrač belgijskog prvenstva.

Modri ove sezone pod Nenadom Bjelicom djeluje impresivno.

Prednost Modrih

“Drago mi je da Bjelica daje priliku mladima. Znamo da je im otišao vrhunski napadač – Soudani. Jedan je od najboljih Dinamovih stranaca u povijesti. Modri su momčadski jako dobri, disciplinirani su i svi ginu na terenu. Isto tako imaju puno igrača pa jedni igraju u Europi, a jedni u prvenstvu. Svi se bore za mjesto u momčadi što je veliki plus. Bjelica stoga ima velike mogućnosti za izbor sastava”, završio je Strupar.

Nakon prvog kola Dinamo se nalazi na prvom mjestu skupine D s tri boda, koliko ima i Spartak Trnava. Bez bodova su Anderlecht i Fenerbahče.