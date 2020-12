Na toj poziciji u susretu s Vatrenima bio je David De Gea

Jedan od najboljih nogometnih vratara u povijesti, legendarni Španjolac Iker Casillas u igračkoj je mirovini od kolovoza ove godine i trenutno obnaša dužnost zamjenika izvršnog direktora Zaklade Real Madrida.

LEGENDARNI IKER CASILLAS VRATIO SE U REAL MADRID: Klub objavio koju je funkciju dobio

On je u 25 godina na “Santiago Bernabeu” osvojio 19 trofeja – tri Lige prvaka, pet naslova španjolskog prvaka, dva Kupa kralja, tri svjetska klupska prvenstva, dva europska Super kupa i četiri Super kupa Španjolske.

Preokret Vatrenih

Casillas je karijeru okončao krajem kolovoza, a prošle godine u svibnju je doživio srčani udar nakon čega više nije igrao.

Na španjolskoj televiziji Movistar emitira se dokumentarac o Casillasovoj karijeri, a u zadnjem nastavku on je riješio misterij iz 2016. godine, zašto nije igrao protiv Hrvatske na Europskom prvenstvu 2016. godine.

Vatreni i Furija su na Euru igrali utakmicu za prvo mjesto u skupini. Španjolci su poveli preko Morate, ali Hrvatska je golovima Kalinića i Perišića preokrenula i u sljedeći krug ušla kao prvoplasirana ekipa.

‘Dobro da sam to odbio…’

Nakon tog susreta u španjolskim medijima pojavila se priča da je tadašnji izbornik Vicente del Bosque za utakmicu protiv Hrvatske na gol htio vratiti legendarnog Casillasa, španjolsku ikonu, ali i vratara iza kojega je bio grozan nastup na SP-u 2014. pa je mjesto na golu na Euru pripalo Davidu de Gei.

Casillas je potvrdio da je to bila istinita priča, a sada je objasnio i svoje razloge.

“Izbornik mi je rekao da želi da branim na toj utakmici. No, ja sam mu rekao da bi najbolje bilo da David nastavi braniti. Nisam mislio da sam zaslužio da igram odlučujuću, posljednju, utakmicu u skupini. Dobro da sam to odbio jer smo izgubili. Siguran sam da su, kao u finalu Lige prvaka u Lisabonu ili na Svjetskom prvenstvu 2014. ljudi samo čekali da kiksam kako bi mogli reći da sam kriv za poraz, imao sam osjećaj da se to neće završiti na dobar način”, poručio je Casillas.