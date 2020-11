LEGENDARNI SAMUEL ETO’O DOŽIVIO TEŠKU PROMETNU NESREĆU: Vraćao se sa svadbe i sudario s autobusom?

Legendarni kamerunski nogometaš Samuel Eto’o (39) doživio je u svojoj domovini tešku prometnu nesreću.

Eto’o se prema pisanju tamošnjih medija vraćao sa svaadbe kada se u blizini grada Nkongsambe sudario s autobusom, nakon čega je prebačen u bolnicu.

Britanski BBC je objavio da se Eto’o nalazi izvan životne opasnosti.

Samuel Eto'o in his SUV collided with a bus in Cameroon. According to the BBC he's fine. pic.twitter.com/M9KFXBICje

— M•A•J (@Ultra_Suristic) November 8, 2020