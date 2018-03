LEGENDARNI PILIĆ ZA NET.HR: ‘Samo se na jedan način može riješiti ova situacija između Pavića i Krajana’

Zahuktalo se na relaciji izbornik Željko Krajan – igrač Mate Pavić u hrvatskom tenisu.

“Ja sam taj koji tu gubi, ali ponavljam – dok je on tu, mene nema. Kad ga jednog dana ondje ne bude definitivno ću biti na raspolaganju reprezentaciji”, izjavio je među ostalim tenisač Mate Pavić nakon povratka iz Australije.

NAKON PAVIĆA, JAVIO SE I KRAJAN: ‘Ne odgovara mi već godinama. Jednom mi je na poruku poslao ‘Nemam taj broj. Tko je?’

Splićanin je posljednjih dana došao pod povećalo javnosti nakon što je proteklog vikenda osvojio dva naslova u parovima u Melbourne Parku. Odmah potom počela su se postavljati pitanja zašto nije u Davis Cup reprezentaciji, koja će ovog vikenda odmjeriti snage s Kanadom. Ispostavilo se da nije u dobrim odnosima s izbornikom Željkom Krajanom.



MATE PAVIĆ ZA NET.HR: ‘Krajan laže, mi se niti ne pozdravljamo. Ja sam taj koji pati, ali dok je on tu – mene tu nema’

Postavio uvjete

“Na kraju svega početni problem je da je Mate postavio neke uvjete koje ja nisam mogao prihvatiti, da se priključi kasnije jer mu u srijedu ne odgovara raspored termina i treninga. Meni je nemoguće stvoriti još dva terena u dvorani, imamo jedan, moramo se prilagoditi tako da ne vidim čemu postavljanje tih uvjeta od kojih on do danas nije odstupio. Sigurno da bismo ga trebali, neporažen je”, kazao je izbornik Željko Krajan u jednom od svojih obraćanja novinarima.

“Bili bismo sretni da je tu, no ne može sve uvijek biti idealno. Ne mogu utjecati na ovo što se dogodilo, citirati njega i laži. Ne bih se spuštao na taj nivo na kojem se govori gdje tko i što laže. Ovo remeti jer imamo lijepe teniske vijesti nakon ovog Grand Slama i najjaču hrvatsku momčad u Osijeku, a na površinu kao glavne i udarne vijesti izlazi ovo. Nije idealno, ali ne mogu ja tu puno”, poručio je.

Pavić je pak na to odgovorio i u razgovoru za Net.hr.

Ne želi s Krajanom

“On u medijima spominje neke moje, kako on to kaže, famozne uvjete, ali nikada konkretno nije rekao u čemu je točno problem. Zašto kroz godine nije rekao koji su to točno problemi? Godinama nisam davao izjave, a ovo je prvi put da sam ja kroz medije izrazio nezadovoljstvo nekim statusom i odnosom prema meni u posljednjem susretu koji sam igrao. On se nadovezao i izjavio nešto vezano uz te neke treninge i stvari”, kazao je Pavić i nastavio:

“Vidite, nije mi jasno zašto do sada nije želio i mogao izjavljivati nešto konkretno vezano uz sve to. Očigledno su to stvari koje on jedini razumije. Nakon tog odnosa prema meni i vremena koje je prošlo, a da me se nije zvalo, premda sam ja zaslužio biti u krugu reprezentacije, stvarno ne vidim kako bi se to moglo riješiti drugačije osim da se njega smijeni i da tamo više ne bude”.

Ova prepucavanja putem medija izazvala je i burnu raspravu među sportskim pukom. Glavna poruka je da je Hrvatska iznad svih i da ne treba biti isključiv jer je najbitniji uspjeh reprezentacije.

Jedan od onih čije se mišljenje u teniskom svijetu itekako poštuje je ono legendarnog Nikole Pilića. Ipak, vodio je on njemačku reprezentaciju 16 godina, hrvatsku pet i srpsku četiri. Ukupno je kao trener osvojio pet naslova u Davis Cupu. S obzirom na njegovo veliko iskustvo sasvim sigurno zna kako riješiti spornu situaciju.

Što kaže Pilić

“S igračima je najvažnije komunicirati i dogovarati se. Često se dogodi da netko tko misli da će biti u ekipi nije baš sretan, ali najvažnije je odabrati najkvalitetnije ljude i imati jedan odnos s igračima i da međusobno razgovarate i dogovarate se. Sjedne se i razgovara koliko god treba. Strašno je važno i da igrač ima respekt i onda je mnogo lakše izborniku razgovarati. Pavić je stigao do velikog uspjeha i nije bio pozvan…Ne znam točno što je bilo, ali u svakom slučaju ono što je on rekao da je bio je stavljen malo sa strane i tako se to dogodi….”, rekao je Pilić za Net.hr.

Pavić je u ponedjeljak izjavio kako nije pozivan između 2014. i 2017., a pitanje je je li bilo mjesta za njega jer su možda neki ispred njega bili s razlogom.

“Apsolutno. Dodig i Čilić su u paru igrali pristojno. Teško mi je govoriti o detaljima, ali izuzetno je važno sjesti i razgovarati. Kad smo igrali s Argentinom isto je bilo problema s Ćorićem. Doduše, on nije bio u stanju igrati, ali je svojim dobrim igrama doveo Hrvatsku u finale. Mogao je biti u ekipi, ali to je na Krajanu. Ja hvala Bogu nisam imao te probleme jer sam imao dobar odnos s igračima i to sam rješavao na vrijeme. Bio sam 16 godina u Njemačkoj, pet u Hrvatskoj i četiri u Srbiji i nisam imao te probleme. Imao sam veliko iskustvo pa je bilo malo lakše bilo pričati s igračima”, dodao je.

Pavić je najavio da će se vratiti ako Krajan ode što se u ovom trenutku ne čini izglednim pa je pitanje hoće li 24-godišnjak popustiti.

Problemi u Savezu

“Teško mi je govoriti o karakteru čovjeka kojeg dobro ne poznajem i hoće li se on dogovoriti ili neće. Ćorić se, izgleda, dogovorio s Krajanom. Želi igrati za Hrvatsku, i to je u redu”, smatra bivši izbornik Hrvatske. Osvrnuo se ovim putem i na Pavićeve kritike prema Savezu. Naime, ono što on predbacuje vodstvu je i premalo ulaganja u mlade igrače.

“Savez trenutačno financijski ne stoji najbolje, ali moram reći da je Savez pomagao Čiliću i još nekim ljudima koje ja znam. Kad je bio predsjednik Čačić davali su novac za mlade igrače. Sada Savez financijski nije jak iz ne znam kojeg razloga, ali bi bilo jako dobro da ima novca i da pomaže mladim igračima. To je izuzetno važno, ali to možete napraviti jedino kad imate novca”, smatra Pilić.

O Čiliću i Đokoviću

Ovom prilikom još jednom je istaknuo da je Čilićev rezultat na prvom Grand Slam turniru sezone ogroman.

“Igrati turnir koji prati 750 tisuća gledatelja i igrati finale zadnji dan s čovjekom koji će najvjerojatnije biti najveći igrač svih vremena…. Izgubio je u pet setova, prodao je svoju kožu najskuplje moguće, on je treći čovjek na svijetu i to je izuzetan rezultat. Hoće li moći zadržati razinu? Mislim da je fizički mnogo bolji nego što je bio prije”, poručila je teniska legenda.

Za kraj pitanje o Novaku Đokoviću bilo je nezaobilazno.

“Imat će pauzu pa će vidjeti u kakvom će stanju biti kad kost zaraste…”.