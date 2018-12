LEGENDARNI PELE OBRUŠIO SE NA MESSIJA: Čuveni Brazilac pojasnio zašto Argentinac ne može stati u istu rečenicu s njim

Slavni Brazilac kritizirao je igru peterostrukog osvajača Zlatne lopte.

Legendarni brazilski nogometaš Pele obrušio se na Argentinca Lionela Messija te je poručio da se zvijezda Barcelone ne može uspoređivati s njim. Pojasnio je kako je on igrao s obje noge te je bio dobar i u igri s glavom za razliku od Messija koji igra samo s jednom nogom.

Igra samo s jednom nogom

“Kako možete usporediti momka koji dobro igra s glavom te udara loptu i s lijevom i desnom nogom, s nekim tko igra samo s jednom nogom, ima samo jednu vještinu i nema igru glavom?”, poručio je Pele putem Folha de Sao Paulo.

“Kako se to može uspoređivati? Da biste nekoga usporedili s Peleom to mora biti netko tko je dobar s obje noge i zabija glavom”, dodao je.

I Maradona bolji

U istom intervjuu rekao je da je, prema njegovu mišljenju, i Maradona bolji od Messija i da je Mali zeleni jedan od najboljih u povijesti.

“Ako se mene pita, Maradona je bio bolji, mnogo bolji. Beckenbauer i Cruyff su također bili bolji. Oni su bili izvrsni igrači”, poručio je.

Pele je gotovo cijelu karijeru proveo u Santosu čije je boje branio od 1956. do 1974. Kraj profesionalne karijere dočekao je u New York Cosmosu gdje je nastupao od 1975. do 1977. Povijest ga pamti kao jedinog igrača s tri osvojena Svjetska prvenstva – 1958., 1962. i 1970.