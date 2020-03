LEGENDARNI NAPADAČ POSLAO PORUKU BARCINIM NAVIJAČIMA: ‘Znam gdje će Messi završiti karijeru’

Argentinac je prošlog mjeseca bio u fokusu zbog sukoba s Abidalom što je pokrenulo glasine o njegovom transferu

Bivši napadač Barcelone Samuel Eto’o uvjeren je da zna gdje će njegov nekadašnji suigrač Lionel Messi završiti karijeru. Argentinac u svom aktualnom ugovoru ima klauzulu da može otići na kraju ove sezone, a glasine o tome da će ju aktivirati pojavile su se nakon što je prošlog mjeseca ušao u verbalni sukob sa sportskim direktorom Ericom Abidalom.

Francuz je tada ustvrdio da se dio igrača ne trudi dovoljno, a Messi mu je putem Instagrama poručio neka kaže imena. To je sve dovelo do priče da bi uskoro mogao napustiti Camp Nou, ali Eto’o poručuje da se to neće dogoditi.

“Može produžiti ugovor s Barcelonom. Još uvijek je dovoljno spreman. Mislim da će tamo završiti karijeru”, kazao je Eto’o za Goal.com.

Kamerunski napadač proveo je pet godina na Camp Nou, od 2004. do 2009., a tri je igrao zajedno s Messijem.