LEGENDARNI NAPADAČ MILANA PROGOVORIO O NEOBIČNOM ‘PROKLETSTVU’ NA SAN SIRU: ‘Zlatan će to prekinuti’

Slavni švedski napadač Zlatan Ibrahimović prema informacijama koje stižu iz Italije trebao bi i sljedeću sezone biti član Milana

ZLATAN ODLUČIO GDJE ĆE NASTAVITI KARIJERU: Uskoro potpisuje ugovor, a plaća će mu biti – ‘boli glava’

Poznati talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport potvrdio je da će 38-godišnji Ibrahimović produžiti ugovor s Rossonerima i ogromnu plaću koja bi trebala iznositi sedam milijuna eura.

Šveđanin je prošle sezone na dresu nosio broj 21, a ove će ga promijeniti i na leđima će mu stajati ‘devetka’.

Broj 9 se smatra “ukletim” u Milanu jer su ga na dresu nosili i neki drugi slavni napadači, no oni nisu uspjeli ispuniti očekivanja na San Siru. Dres s tim brojem tako su nosili Fernando Torres, Gonzalo Higuain, Alex Pato, Luiz Adriano i brojni drugi, ali čak je i njihovo razdoblje u Milanu ostalo zapamćeno po neuspjesima.

Stoga su navijači Rossonera stvorili “teoriju” da je broj 9 u Milanu uklet nakon što je klub napustio legendarni Pippo Inzaghi, heroj navijača koji je također u Milanu nosio devetku na dresu.

“Nositi broj 9 na dresu un Milanu je izazov za svakog nogometaša, ali ‘prokletstvo’ ne postoji. A čak i da postoji, kad Zlatan stavi na sebe dres s brojem 9, ono će odmah biti gotovo”, prokomentirao je Inzaghi za Sky Sports Italia.

Pippo Inzaghi gives his Milan Derby predictions and urges Zlatan Ibrahimovic to take the Number 9 jersey, thus removing the “curse.” https://t.co/lcRIU0ZCPQ #InterMilan #FCIM #ACMilan #SerieA #DerbyMilano #DerbyDellaMadonnina pic.twitter.com/AuF3MNvji5

— footballitalia (@footballitalia) February 7, 2020