LEGENDARNI NAPADAČ BARCE ČESTITAO VATRENIMA NA USPJEHU: Oglasio se i važan Dalićev adut: ‘To je odlika velikih momčadi’

Dobro jutro 😄 Lijepo se probuditi kao sudionik Eura 😉 Čestitke momcima na sjajnoj pobjedi – ponosan sam kako smo reagirali u svim utakmicama kada smo imali pritisak 🔝🥳 To je odlika velikih momčadi i zato se radujem Euru gdje neće biti lako, ali s ovom ekipom možemo u svaku bitku 💪🏼 Hvala svima na podršci jučer i tijekom cijelih kvalifikacija – zajedno smo ovo ostvarili za Hrvatsku!🇭🇷🇭🇷🇭🇷❤❤❤ #euro2020 #obitelj #ponosan⁣ ⁣ Good morning 😀 It’s nice to wake up as an EURO2020 participant 😉 Congrats to boys on the great win last night – I’m proud how well we played in each game when we had pressure 🔝🥳 That’s a virtue of great teams and that’s why I look forward to the final tournament – it won’t be easy, but we can go to every battle with this team💪🏼 Thanks for your support yesterday and during qualifiers – we did it together for Croatia! 🇭🇷🇭🇷🇭🇷❤❤❤ #euro2020 #family #proud 📸 by @dragosopta