Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Argentinac Diego Armando Maradona, danas je napunio 60 godina.

Premda je bio poznat po, blago rečeno, uživanju u životu, Maradona će ovaj rođendan proslaviti skromnije nego u prošlosti, a svi mu žele samo jednu želju, a to je zdravlje.

Maradona je trenutačno u samoizolaciji jer je njegov tjelohranitelj bio pozitivan na koronavirus. Nažalost, “mali zeleni” jedan je od najugroženijih po svim kriterijima. Preživio je dva srčana udara i prebolio hepatitis, imao je problema s prekomjernom težinom, bio je u klinikama za odvikavanje od alkohola, droga…

Na pitanje što želi za svoj rođendan, Maradona se našalio: “Sanjam da mogu zabiti još jedan gol protiv Engleza, ovaj put desnom rukom,” rekao je nedavno u razgovoru za France Football.

