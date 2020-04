LEGENDARNI INIESTA PROLAZIO JE KROZ NOĆNU MORU: Nakon traume završio je na lijekovima; ‘Jedva sam čekao da dan završi’

Španjolac se nada da će svojom pričom pomoći ostalim ljudima koji se bore s depresijom

Legendarni španjolski nogometaš Andres Iniesta ikona je Barcelone, u čijem je dresu proveo gotovo dva desetljeća tijekom čega je osvojio pregršt trofeja, uključujući četiri Lige prvaka, a sa španjolskom reprezentacijom bio je prvak Europa 2008. i 2012. godine te svjetski prvak 2010. godine.

BARCELONA SPREMA SENZACIONALAN POVRATAK LEGENDE: ‘Želim se vratiti na Camp Nou, želim još osjetiti loptu i travu’

Sada je u najavi dokumentarnog filma “Neočekivani junak”, koji se bavi njegovim životom, otkrio da je 2009. godine prolazio kroz vrlo mračno razdoblje.

Rakuten TV’s original documentary Andrés Iniesta – The Unexpected Hero gets VOD release essex-tv.co.uk/rakuten-tvs-or… https://t.co/gcT95hIeZC—

Essex TV (@essextv) April 22, 2020

To se dogodilo nakon što je od srčanog udara u 26. godini umro njegov prijatelj Dani Jarque, koji je također bio nogometaš.

‘Ne znate koliko sam propatio’

Tada je Iniesta morao piti lijekove da bi uspio normalno funkcionirati.

“Došao sam do stanja u kojem sam jedva čekao da dan završi da mogu leći spavati. Toliko mi je bilo loše, trebao mi je odmor. Tijekom karijere mi je bilo teško, oni koji me znaju su svjesni su koliko sam propatio i koliko sam imao problema. No, nikad nisam pomislio na to da prestanem trenirati”, otkrio je.

Želi pomoći

Legendarni Španjolac se nada da će svojom pričom pomoći ostalim ljudima koji se bore s depresijom.

“Ljudi koji su čuli moje probleme govore da su se osjećali bolje nakon toga što sam ispričao. Nije mi cilj da sutra mogu reći kako sam pomogao da se 20 tisuća ljudi izliječi od depresije. Iskreno sam prenio svoja iskustva i ako uspijem pomoći barem jednoj osobi, sve će imati smisla”, poručio je Iniesta.

Povratak u Barcu?

Španjolac je trenutno igrač japanskog kluba Vissel Kobe s kojim ima ugovor do kraja siječnja 2021. godine, ali možda se na kraju ipak vrati na Camp Nou.

Mislilo se isprva kako će Iniesta nakon toga u mirovinu, ali njemu se, kako sam kaže, još ne ide u penziju, a to znači da bi se ipak mogao vratiti u Barcelonu. Barem tako tvrdi Diario Sport, koji ističe da Iniesta i dalje igra vrhunski u Japanu i da bi itekako mogao pomoći svom bivšem klubu koji ima problema s veznim redom.