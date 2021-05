LEGENDARNI IKER CASILLAS ‘POLUDIO’ NAKON ŠTO SE PROŠIRILA VIJEST DA JE PONOVNO DOŽIVIO INFARKT: ‘Vrijeme je da to stane…’

Legendarni španjolski vratar Iker Casillas (39) ovoga je tjedna završio u bolnici zbog problema sa srcem, objavili su tamošnji mediji.

Španjolski magazin Hola! objavio je da je Casillas je igrao tenis sa svojim prijateljima te da je osjetio da mu srce ubrzano kuca zbog čega je otišao u bolnicu.

Scary news.

Iker was playing padel with friends and felt chest pains and a rapid heart rate. He went to the hospital, but eventually got discharged, tests showed he was not having another heart attack thankfully.

Stay safe, all the best my friend @IkerCasillas pic.twitter.com/YLUsycaQcw

— Portista (@FCPortoGlobal) May 5, 2021