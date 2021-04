LEGENDARNI IGRAČ MAN.UNITEDA MOGAO BI NA PET GODINA U ZATVOR: Zbog zlostavljanja supruge prijeti mu teška kazna

Uz sve to optužen je i za prijetnje i prisilnu kontrolu bivše djevojke još u periodu od 2017. do 2020. godine

Izbornik reprezentacije Walesa i legendarni igrač Manchester Uniteda, Ryan Giggs, suočen je s teškim optužbama za fizičko zlostavljanje i napad na dvije ženske osobe koji se dogodio u studenom prošle godine.

Giggs je prvo nanio teške tjelesne ozljede svojoj bivšoj djevojci Kate Greville, a onda je iste noći nasrnuo i na drugu žensku osobu koja je srećom prošla bez ozljeda.

Uz sve to optužen je i za prijetnje i prisilnu kontrolu bivše djevojke još u periodu od 2017. do 2020. godine i sada će morati izaći pred sud, a ako ga proglase krivim i osude za zlostavljanje mogao bi dobiti kaznu i do pet godina zatvora.

Otkako je uhićen Giggs nije vodio reperezentaciju Walsea, a suspenzija će mu trajati i nakon Eura te će sve vjerojatno ovisiti o ishodu suđenja.