UGLEDNI STRUČNJAK NAPUSTIO JE KULTNI ZG KLUB: Objasnio nam je razloge odluke; ‘Nismo se pomicali s mjesta, ne vidim se više u takvoj situaciji’

Lončarević je u klubu obnašao dužnosti sportskog direktora, menadžera i trenera prve momčadi

Slavni hrvatski nogometni trener, 75-godišnji Ilija Lončarević, napustio je u srijedu svoj posljednji klub, trećeligaša HAŠK, nakon dvije godine. Lončarević je HAŠK došao u jesen 2018., a u klubu je obnašao funkcije sportskog direktora, menadžera i trenera prve momčadi.

U četvrtak smo nazvali Lončarevića koji nam je ispričao svoju stranu priče i što je stajalo iza te odluke.

“Nema velikih razloga niti tajni. Na neki način je riječ o zasićenju, nismo se pomicali s mjesta, imali smo jako puno mladih igrača koje smo promovirali. Ali, problematično je dalje nastaviti s tolikim brojim mladih igrača u seniorskoj momčadi, tu treba imati snage. Klub će ići dalje svojim tokom, na način kojim može, zahvaljujući svojem igračkom i financijskom potencijalu i ja im želim sve najbolje”, rekao nam je Lončarević.

Zadnji na tablici

HAŠK je u trenutku prekida prvenstva bio posljednja momčad na ljestvici 3. HNL Središte, no to nije bio jedan od razloga zašto je Lončarević otišao.

“Pandemija nam je pomogla da ne moramo odigrati ostatak prvenstva pa da vidimo jesmo li sposobni izvući se, a ja smatram da smo bili sposobni. No, to nije zbog toga, nego zato jer više ne vidim sebe u takvoj situaciji. Imam previše godina i previše iskustva da bismo išli dalje na način na koji smo išli do sada. Nema nikakve ljutnje, ali moj način razmišljanja i iskustvo mi govori da ne mogu napraviti ono što želim napraviti. Napravio sam ono što će klub koristiti u budućnosti, imaju puno mladih igrača ‘na dlanu’ i njih treba pažljivo ‘tjerati’ idućih godinu-dvije”, rekao je.

Bez zamjerki

Na cjelokupno vrijeme provedeno u HAŠK-u gleda na sljedeći način:

“Nemam nikakvih zamjerki, ja nisam trener koji je odrastao u vrhu. Ja sam išao prema gore i sve sam prošao davno prije i ništa me nije iznenadilo niti sam ljut. Apsolutno nemam nikakvih zamjerki na rukovodstvo kluba. Smatram da treba doći netko drugi i ‘podmetnuti leđa’. Uz male korekcije ta prva momčad HAŠKA će biti među najboljima u ligi.”

Što dalje?

Za kraj se osvrnuo na planove u budućnosti.

“Teško mi je sada reći, glupo mi je govoriti jer imam 75 godina, a moja razmišljanja su malo dvojaka. Jer imam toliko snage i volje za raditi i fizički i umno tako da to uopće nije upitno, ali teško mi je sada govoriti o planovima”, zaključio je.