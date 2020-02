Događanja na Camp Nou glavna je nogometna tema posljednjih dana

Posljednjih dana nogometnu javnost dosta je zaokupila situacija u Barceloni. Vrhunac je stigao nakon što se Lionel Messi putem Instagrama obračunao sa sportskim direktorom Ericom Abidalom. Francuz je optužio igrače da nisu davali sve pod sebe dok je na klub bio Ernesto Valverde, na što mu je Argentina odgovorio da navede imena ili se bavi svojim poslom. Da nešto ne štima u klubu pisali su španjolski mediji koji su naveli i da u svlačionici postoje klanovi. Svoje mišljenje o događanjima u Barci podijelio je Igor Cvitanović, koji je u sezonu 1998.-1999. branio boje Real Sociedada.

‘ILI ON ILI JA’: Messi dao ultimatum Barceloni, navijači se boje najgoreg

“Što se tiče Barcelone, očito je da ondje nešto ne štima. Rakitić je s pravom bio razočaran što ne dobiva prilike. Svaki igrač je nezadovoljan što ne igra. Ono što je problem je nervoza koja se pojavila na relaciji Messi-Pique. To su dva stožerna igrača i kad kod obojice postoji nervoza, to unosi nemir u cijelu momčad. Mislim da su se na Nou Campu malo pogubili i da Abidal nema kontrolu nad svojim radom. Međutim, ovakve stvari se dešavaju, ali veliki klubovi izlaze iz krize i sigurno je da će to poći za rukom i Barceloni”, rekao je Cvitanović za Sportklub pa se osvrnuo na priču da će Messi otići s Camp Noua.

“Čim je neki velik igrač malo nezadovoljan svojom situacijom, odmah se priča o tome da će napustiti klub. Messi je ondje više od 15 godina, čim je neka mala trzavica, piše se da on odlazi, no teško je vjerovati da bi on mogao napustiti klub. Činjenica je da su on i Pique na zalasku karijere pa su sad možda osjetljiviji nego prije, ali je tome ne bih pridodavao veliku pozornost”, završio je legendarni napadač.