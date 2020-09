Klub je u sezonu ušao s velikim ambicijama

Bivši nogometaš Hajduka, Mario Carević, postao je novi trener zagrebačkog drugoligaša NK Rudeš!

Na klupi je naslijedio nekadašnjeg izbornika hrvatskih nogometaša do 20 godina Dinko Jeličić dobio je otkaz. Carević, koji je bio pomoćnik Zoranu Vuliću kada je prije dvije godine vodio Hajduk, do sada je kao glavni trener vodio samo četiri utakmice. Bilo je to u Hrvatskom Dragovoljcu.

Rudeš nakon šest kola ima samo tri boda te je na 16. mjesto. To se kosi s klupskim ambicijama pogotovo nakon što su u njega ušli Ivica Olić, Josip Šimunić i Nikica Jelavić.