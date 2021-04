LEGENDARNI GOLMAN UŠAO MEĐU NAVIJAČE KOJI SU PROSVJEDOVALI PROTIV SUPERLIGE: Pogledajte nevjerojatne scene u Londonu

Navijači engleskog prvoligaša Chelseaja prije večerašnje utakmice protiv Brightona u Premierligi okupili su se ispred stadiona kako bi pokazali nezadooljstvo ulaskom svoj kluba u Superligu.

UŽIVO, RASPADA SE SUPERLIGA: Chesea i City istupaju, slijede ih brojni velikani, padaju ostavke, pogledajte reakciju navijača

Među njima je bio i legendarni vratar Bluesa Petr Čech, koji je trenutno na poziciji tehničkog direktora. Čech je okupljene navijače pokušao nagovoriti da oslobode prolaz autobusu.

“Pustite autobus. Dozvolite ljudima da riješe poblem, ovo nije način. Znam, sve znam! Dajte nam vremena”, vikao je nekadašnji kapetan londonske ekipe.

Petr cech asking Chelsea fans to let the Chelsea and Brighton busses into the stadium 😳pic.twitter.com/kxFkPp4bgC

— Caleb . (@Caleb_Mufc) April 20, 2021