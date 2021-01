LEGENDARNI ENGLEZ KOJI JE ZABIJAO VATRENIMA OTIŠAO U MIROVINU: Oprostio se napadač koji je obilježio posljednja s dva desetljeća

Legendarni engleski napadač Wayne Rooney i službeno je prekinuo igračku karijeru i preuzet će poziciju trenera u engleskom drugoligašu Derby Countyju, klubu u kojemu je do sada bio privremeni trener i igrač.

Tridesetpetogodišnji Rooney sada će se posvetiti samo treniranju, objavio je novinar Skya Rob Dorsett na Twitteru.

Exclusive: Wayne Rooney officially appointed manager of #dcfc. 2.5yr contract.

Expect official announcement soon.

— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) January 15, 2021