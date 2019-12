LEGENDARNI ENGLESKI NAPADAČ OHRABRIO DINAMO UOČI NAJTEŽEG ISPITA: ‘Ništa nije nemoguće, City je ranjen…’

Uoči susreta posljednjeg kola skupine C Lige prvaka protiv Manchester Cityja, nogometaši Dinama korak su do još jednog “prezimljavanja” u Europi

Zagrebački Dinamo u srijedu igra utakmicu posljednjeg kola Lige prvaka protiv Manchester Cityja, a uoči te utakmice svoja razmišljanja je podijelio legendarni engleski napadač Michael Owen koji smatra da Modri imaju dobrte izglede.

“Dinamo još uvijek može proći dalje. Trebaju pobijediti Manchester City i ako Šahtar ne smije pobijediti Atalantu, a to nije nemoguć rasplet. City je tijekom vikenda izgubio od Uniteda na svojem terenu, ranjeni su”, izjavio je Owen za BetVictor.

Dinamo po Owenovom mišljenju nije bez izgleda, ali Englezi su ipak favoriti.

“No mislim da će City ipak slaviti. Hrvatski klub mora izaći i napasti, što će dati mogućnost Cityju za kontranapade”, poručio je Owen.

Sve je moguće

Uoči susreta posljednjeg kola skupine C Lige prvaka protiv Manchester Cityja, nogometaši Dinama korak su do još jednog “prezimljavanja” u Europi. Nakon što su prošle godine dogurali do osmine finala Europske lige i tako prvi put nakon skoro pola stoljeća dočekali proljeće u Europi, Modri ove sezone mogu izboriti nastavak natjecanja i u Ligi prvaka. Međutim, u posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama mogu i ispasti iz Europe.

Zanimljivo, u skupina C u kojoj se nalazi Dinamo, najveća je drama od svih osam skupina. Jedina je to skupina u kojoj svi mogu do osmine finala Lige. City je već osigurao drugi krug, a dalje mogu i Šahtar, Dinamo, te Atalanta.