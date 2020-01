LEGENDARNI EDUARDO DA SILVA OTVORENO PROGOVORIO O ZAVRŠETKU KARIJERE: ‘S ozbiljnim nogometom je gotovo…’

Dudu je posljednji put zaigrao u kolovozu 2018. godine

Bivši napadač hrvatske nogometne reprezentacije te as zagrebačkog Dinama i londonskog Arsenala, 37-godišnji Eduardo da Silva, bez kluba je od prošle godine, kada se nije nametnuo u poljskoj Legiji, objavio je kako je za njega gotova ozbiljna nogometna karijera.

Već se duže nije pojavljvao u medijima, a sada je razgovoru za Sportske novosti podijelio što se s njim sve događalo.

‘Nikad se nisam posve oporavio…’

“Otkad sam otišao iz Legije, najviše sam vremena proveo liječeći tetivu u Riju. I to u Fluminenseu! Iako sam igrao za Flamengo, najvećeg suparnika Fluminensea, nikakvih problema nije bilo kad sam dolazio u taj klub na liječničke tretmane. Tamo je šef fizioterapeuta čovjek koji je cijelu karijeru vodio brigu o Brazilcu Ronaldu, za njega govore da je jedan od najboljih na svijetu. Ta me tetiva mučila više od dvije godine, otkad sam igrao u Atletico Paranaenseu, tamo su svi tereni bili na umjetnoj travi i platio sam danak podlozi na kojoj sam igrao i trenirao.

“I nikad se nisam posve oporavio, u Legiji me cijelo vrijeme mučila ta ozljeda i zbog nje u Poljskoj nisam bio pravi. Nakon tromjesečnog tretmana u Fluminenseu napokon sam izliječio tetivu, pa sam onda sljedeća tri mjeseca trenirao s pričuvnom momčadi tog kluba, praktički s igračima koji su u drugom planu”, izjavio je Dudu.

Više od godine dana od posljednjeg nastupa

Posljednji put je zaigrao u kolovozu prošle godine, a moguće je da mu je to bila i posljednja utakmica u karijeri.

“Vidjet ćemo. Iako sam davno odigrao tu utakmicu, još nisam definitivno odlučio pospremiti kopačke. Imam i sad nekih ponuda od manjih klubova, koji igraju u Ligi Carioca, to je prvi dio prvenstva Brazila, koji traje do svibnja. Zvala me Boavista iz Rija, pa trećeligaš Volta Redondo i kad se vratim u Rio vidjet ću što ću napraviti. No, u svakom slučaju, bliži se kraj karijere. S ozbiljnim je nogometom gotovo, a uskoro ću odlučiti je li stigao i definitivni kraj igranja. U godinama sam kad mogu sutra reći zbogom igranju, mogao sam to učiniti prije godinu dana, ili jučer…”, poručio je.