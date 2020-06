ALVES NE RAZMIŠLJA O MIROVINI: Javno obznanio za kojeg bi velikana htio igrati; ‘Tamo bih bio zvijezda…’

Legendarni 37-godišnji brazilski nogometaš iza sebe ima veliku karijeru. Ostao je najzapamćeniji po razdoblju u španjolskom velikanu Barceloni u kojoj je bio član fenomenalne momčadi koju je vodio Pep Guardiola, a još je u Europi igrao i za Sevillu, Juventus i Paris Saint Germain.

[FOTO, VIDEO] LEGENDA NEMA PROBLEMA S PRERANOM EJAKULACIJOM: ‘Ako se volite, zašto onda čekati. Maratonski seks? Dajte molim vas…’

Trenutno je član brazilskog Sao Paola, a u razgovoru za španjolsku emisiju Hoy No Se Sale rekao je u kojem bi se europskom klubu mogao vidjeti.

“Bio bih zvijezda u Milanu”, rekao je Alves i naglasio da unatoč svojoj dobi i dalje igra na visokoj razini.

'I would be a star at San Siro' – Dani Alves flirts with Milan… pic.twitter.com/hvbNDGcTak

— Obiajuru Daniel (@ObiajuruDaniel) June 18, 2020