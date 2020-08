LEGENDARNI ĆIRO O DINAMOVOJ DRAMI U RUMUNJSKOJ: ‘Samo mogu reći bravo, ovo je bio podvig…’

Zagrebački Dinamo je u srijedu izborio plasman plasman u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što je na gostovanju pobijedilo rumunjski Cluj boljim izvođenjem jedanaesteraca 6-5 premda su od 51. minute igrali s igračem manje.

TRENER CLUJA IZVAN SEBE NAKON ISPADANJA PROTIV DINAMA: ‘Sljedeći put ću jednostavno otići sa stadiona…’

Utakmica je završila rezultatom 2-2, nakon što je Dinamo vodio 1-0 i 2-1 i imao još dvije sjajne prilike, no domaćin je oba puta uspio izjednačiti, pri čemu je pogodak za 2-2 zabio u sudačkoj nadoknadi.

MEGATALENTIRANI DINAMOVAC: ‘Ovo mi je najstresnija utakmica u karijeri, pa gdje nam je kraj?’

🇭🇷 Congratulations to #Croatia champions @gnkdinamo as they reach @ChampionsLeague third qualifying round in a penalty-shootout thriller (8:7, 2:2) away at Cluj! 👏#BeProud #UCL pic.twitter.com/ZlYBAFGPZB

— HNS (@HNS_CFF) August 26, 2020