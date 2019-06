LEGENDARNI ĆIRO SECIRAO IGRU VATRENIH PROTIV WALESA: ‘Dalić se napokon uspio riješiti našeg najvećeg neprijatelja’

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je svoju drugu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. godine

On je uspio napokon degažirati onog našeg najvećeg neprijatelja – lako ćemo, mi smo viceprvaci svijeta, toga nije bilo. Bilo je jedno htijenje, jedna ozbiljnost i sve ono što nam je omogućilo da dođemo do pobjede. Komentar je to Ćire Blaževića na utakmicu s Walesom kojim je otkrio svoje zadovoljstvo načinom na koji su izabranici Zlatka Dalića pristupili utakmici. Tijekom razgovora za Novu TV posebno je pohvalio Ivana Perišića te je poručio da je bio i ostao veliki adut Varenih.

“Njegova moć uvijek je strah i trepet za suparnike. Očito je da mu Slavonija daje jedan impuls pa je bio besprijekoran”, dodao je. Istaknuo je i kako je po njemu sada Dominik Livaković prvi reprezentativni vratar, a pohvale na račun Luke Modrića također nisu izostale.

‘Više moli Boga’

“Onaj njegov famozni pas u dubinu, izborio je loptu koja je bila već izgubljena za drugi gol…. Rakitić je falio, jer duh hrvatske reprezentacije nije imao onu dovoljnu, uobičajenu fantaziju, ljepotu. I Kovačić koji je dosta dobro odgovorio, morat će se još potruditi da dođe na nivo Rakitića”, poručio je Ćiro.

Za kraj je rekao kako će Hrvatska sigurno izboriti Euro. Poznato je da njegovi brončani Vatreni nisu uspjeli poslije SP-a izboriti plasman na kontinentalnu smotru najboljih.

“On se više moli Bogu od mene i zato će uspjeti, siguran sam”, završio je.