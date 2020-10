LEGENDARNI ĆIRO O SENZACIONALNOJ POBJEDI RIJEKE: Ku*** je to iznenađenje, nema koga oni ne mogu pobijediti…’

Ćiro je u Rijeci bio kao igrač, a tu je momčad vodio i kao trener

Nogometaši Rijeke izborili su nastup u natjecanju po skupinama Europske lige zahvaljujući 1-0 (1-0) pobjedi na gostovanju protiv danskog Kopenhagena u susretu posljednjeg pretkola.

TRENER KOPENHAGENA NIJE MOGAO DOĆI SEBI NAKON PORAZA OD RIJEKE: ‘Ovo je moj najcrniji dan otkad sam stigao’

Jedini put na susretu mreža se tresla u 20. minuti kada je Peter Ankersen postigao komičan autogol nakon što je igrač Rijeke Franko Andrijašević izašao sam pred protivničkog vratara i pogodio gredu.

[VIDEO] KOMIČAN GOL RIJEKE POSTAO APSOLUTNI HIT: Javio se i svjetski prvak s urnebesnim komentarom – ‘Snima li se neka komedija’?

Trener svih trenera

Za komentar velike pobjede Rijeke nazvali smo legendarnog hrvatskog trenera i stručnjaka koji je Vatrene 1998. godine vodio do svjetske bronce Miroslava “Ćiru” Blaževića.

Ćiro je tijekom igračke karijere bio član Rijeke, a vodio ju je kao trener u sezoni 1979./1980.

Nema iznenađenja

Kopenhagen je u susret protiv Rijeke ušao sa statusom favorita pa je pobjeda momčadi s Rujevice predstavljala svojevrsno iznenađenje, s čime se Ćiro uopće ne slaže.

“Ku*** je to iznenađenje, to je iznenađenje za neznalice. Ekipa Rijeke ima jedan koncentrat talenta koji se može suprotstaviti svakome. Nije to bilo nikakvo iznenađenje, čestitam im od sveg srca i zahvaljujem jer su pokazali da je hrvatski nogomet najjači kad je to najpotrebnije”, rekao je Ćiro pa prokomenirao izglede momčadi Simona Rožmana u Europskoj ligi.

ROŽMAN LUDOVAO NAKON POBJEDE U KOPENHAGENU: ‘Stat ćemo na pumpi i kupiti koju pivu, ovo je za naše navijače!’

“Nema koga oni ne mogu pobijediti, to je Rijeka dokazala kroz svoju povijest i s ovim mladim, vrlo nadarenim, trenerom mogu pobijediti svakoga”, zaključuje Ćiro.

Rijeka će suparnike u natjecanju po skupinama Eruropske lige saznati u petak od 13 sati.