LEGENDARNI BRAZILAC ODGOVORIO NA PITANJE TKO JE ‘PRAVI RONALDO’: ‘Cristianu je to sigurno dosadilo slušati…’

Legendari 44-godišnji Brazilac Ronaldo Luís Nazário de Lima smatra se jednim od najboljih nogometaša u povijesti.

Često se njega uspoređuje s njegovim imenjakom, Portugalcem Cristianom Ronaldom, i zaključak je gotovo uvijek da postoji samo jedan “pravi Ronaldo” i da taj naziv pripada Brazilcu.

Brazilian Ronaldo: "Cristiano Ronaldo will remain in the history of football for the goals and for the continuity he has achieved. He will remain one of the best." pic.twitter.com/a0YHpWMGB3

