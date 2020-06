LEGENDARNI BRANIČ STIŽE U MILAN? Rebić bi mogao dobiti slavnog suigrača, ali o svemu odlučuje čovjek zbog kojeg je Boban dobio otkaz

Legendarni brazilski branič, 35-godišnji Thiago Silva, mogao bi napustiti Paris Saint Germain i vratiti se u redove talijanskog velikana Milana, javlja Tuttosport.

Silva je dres Rossonera nosio od 2009. do 2012. godine, kada je prešao u PSG s kojim mu ugovor istječe na kraju sezone, a sada bi se mogao vratiti u Italiju. Prema Tuttosportu, njegov agent kontaktirao je čelnike Milana i ponudio im da potpišu ugovor sa Silvom koji će ovog ljeta biti slobodan igrač.

📰 @tuttosport: The Brazilian defender, Thiago Silva through his agent, has also been proposed to the Milan, but the costs of engagement, age do not seem to be able to easily open the doors for him at least for now. pic.twitter.com/QaU1k1vUWp

