Bivši hrvatski izbornik i nekadašnji reprezentativac Igor Štimac još se jednom osvrnuo na odlazak legendarnog Bake Sliškovića s klupe Hajduka u trenucima kada se borio za naslov prvaka. U razgovoru za 24 sata naveo je kako je Slišković te 2005. morao otići zog neprofesionalnog ponašanja. Mostarac mu je odlučio odgovoriti putem Sportskih novosti.

“Imam svoju stranu priče od trenutka od kad sam došao u Hajduk pa do mog šutiranja s Poljuda. Jer ja to ne nazivam otkazom, nego baš šutiranjem! Više nemam snage da tom čovjeku izgovorim ime, pa će on od mene u ovom razgovoru biti nazivan dotični. Dakle, dotični gospodin navodi da je uprava, ljudi koji su u to vrijeme vodili Hajduk, odlučila da nisam zaslužio tu čast biti prvak s Hajdukom zbog svog neprofesionalnog ponašanja.

Dakle, sad se postavljaju neki upitnici, zar ne? Kako je uprava znala da će Hajduk sedam ili osam kola prije kraja biti prvak? Kad je bodovna razlika između Hajduka, Rijeke i Intera, koji su se borili za titulu, bila tako tanka, mala? Po čemu su mogli znati da će biti prvaci? Zar ta izjava u kojoj uprava Hajduka zna da će biti prvaci ne povlači neka potpitanja? Na osnovi čega su znali? Da sam bio neprofesionalan, zar bih Hajduk sa svojim stručnim stožerom od trećeg mjesta otpozadi kad sam ga preuzeo, doveo na prvo mjesto? Zamislite da sam se ponašao profesionalno? Onda bismo vjerojatno osvojili naslov s dvadeset bodova prednosti!“, poručio je Slišković, koji je od lani trener kineskog Kitchee.