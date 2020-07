Prokomentirao je stanje u Hajduku i Dinamu

Pogledao sam skoro pa cijelu utakmicu. Meni se utakmica svidjela, malo je nezgodno veličati pobjedu Hajduka zbog okolnosti. S jedne strane Hajduk nakon niza loših rezultata želio je pokazati jedan dobar nogomet, dobar rezultat, kvalitetu. Dinamo s druge strane je osigurao naslov i ušli su manjeg motiva nego Hajduk, koji je zasluženo dobio utakmicu. Iako mnogi će reći što bi bilo da Gojak nije dobio crveni, ali na Hajdukovu pobjedu nema mrlje. Svi su i pokazali kvalitetu i volju.

‘DINAMO DUGO NIJE OVAKO NEMOĆNO IZGLEDAO’: Legendarni nogometaš analizirao derbi, evo što je presudilo na Maksimiru

Prvi je to komentar legendarnog Bake Sliškovića na derbi Dinama i Hajduka, kojeg je izrekao za podcast Sportkluba.

Upitan je potom za stanje u Hajduku i što bi klub trebao napraviti da se vrati u vrh hrvatskog nogometa. Preciznije, kako naći balans između dobrih rezultata i razvijanja mladih igrača jer stranci se nisu pokazali.

Ne želi dijeliti lekcije

“Nezgodno mi je da sad ja dijelim lekcije jer direktno u zadnjih desetak godina nisam uključen u rad kluba. Naravno što popratim preko novina to je ono što znam, ja jedino mogu reći svoje mišljenje. Teško je preko noći napraviti rezultat. Hajduk je veliki klub, uz Dinamo najveći ne samo u Hrvatskoj. Malo ljudi na svijetu nisu čuli za Hajduk. Najvažnije je da imaju plan i program za budućnost, da li se osloniti na mlade pa to isforsirati pa nakon 2,3 godine napasti prvo mjesto. Ili ovo što se događa zadnjih deset godina. Uvijek optimisti na početku sezone, pune novine Hajduka, a onda se Dinamo odvoji nakon nekoliko kola na deset bodova. Čelnici tog kluba se često razmimoilaze u razmišljanjima i onda dolazi do neuspjeha”, poručio je.

Osvrnuo se i na ostavku Marina Brbića.

“Radi se o moralnoj odluci jer nisi napravio nešto što si obećao. Druga je stvar hoće li nadzorni odbor to prihvatiti ili ne. To je stvar za pohvalu i mislim da bi mnogi tako trebali reagirati, a ne uporno počinjati ono što nismo smjeli”, kazao je Slišković.

O Dinamu

U Dinamu je također burno posljednjih mjeseci.

“Možemo se slagati ili ne s braćom Mamić, ali je činjenica da je Dinamo u zadnjih 10 godina devet puta bio prvak, da je igrao skupine Lige prvaka, a da je Dinamo igrao ligu za bedaka kad sam ja vodio Hajduk. Zdravko Mamić tad je rekao da se to više nikad neće ponoviti, i nije.

Bjelica? Onaj tko te plaća, odlučuje o tvojoj sudbini. Nije tako samo u nogometu, morate se s tim nositi. Naravno da sam kao trener na strani Bjelice, ali gledam stvari realno. Ne želi me klub plaćati? OK, idem na drugu stranu. Sad treba vidjeti hoće li Dinamo biti kakav je bio prošle godine ili lošiji. Ne možemo znati”, smatra Baka.

Potom se malo vratio u prošlost. Naime, s Hajdukom nikada nije osvojio naslov.

“U par navrata ja sam i rekao da zaista jedan od razloga zbog kojeg sam otišao iz Veleža u Hajduk, da osvojimo naslov, nešto i u Europi. Imali smo strašnu ekipu, ali 25 nas je bilo zaista prava momčad, s kvalitetnim trenerima. Baš mi je žao što nismo navijačima Hajduka omogućili takve neke stvari. Zaborave se obrane Pudara, golovi Sliškovića, Asanovića…Titule se pamte i žao mi je zbog toga”, kazao je.

Za kraj je rekao kako je Messi za njega najkompletniji igrač na svijetu i da je moguće da jednom prilikom opet vodi neki klub u HNL-u.