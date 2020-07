LEGENDARNI AUSTRALSKI NOGOMETAŠ HRVATSKOG PODRIJETLA MILE JEDINAK ZAVRŠIO KARIJERU: ‘Vrijeme je za novo poglavlje’

Nekadašnji kapetan australske nogometne reprezentacije i igrač hrvatskog podrijetla, 35-godišnji Mile Jedinak, odlučio je završiti svoju seniorsku igračku karijeru koju je započeo prije 19 godina u Sydney Unitedu.

Mile Jedinak je rođen u 3. kolovoza 1984. u australskom gradiću Camperdownu koji se nalazi u predgrađu Sydneyja. Majka mu je Požežanka, a otac Osječanin.

Jedinak je krajem 2018. godine objavio da se oprašta od australske reprezentacije u kojoj je zabilježio 79 nastupa, postigao 20 pogodaka, predvodio reprezentaciju do naslova azijskog prvaka 2015. i nastupio na tri svjetska prvenstva, 2010. u Južnoafričkoj Republici, 2014. u Brazilu i 2018. u Rusiji, gdje je Australija otišla nakon što je Jedinak u uzvratnom dvoboju dodatnih kvalifikacija postigao tri pogotka protiv Hondurasa.

Former @Socceroos skipper Mile Jedinak has announced his retirement from football.

Thank you for 10 incredible years with the national team, including this magic moment. #ThanksMile pic.twitter.com/iKr7Atgnjc

— Socceroos (@Socceroos) July 11, 2020