LEGENDARANI VEZNJAK ŠOKIRAO POSLIJE CHELSEAJA: ‘Možda uskoro odem iz Barcelone’

Nakon više od 20 godina slavni veznjak mogao bi otići iz kluba.

Kapetan Barcelone Andres Iniesta nagovijestio je poslije pobjede nad Chelsajem u uzvratnom susretu osmine finala Lige prvaka da bi mogao napustiti Camp Nou na kraju sezone. Veznjak je prije nekoliko mjeseci potpisao doživotni ugovor s klubom prema kojem može na kraju svake sezone može sam odlučiti o svojoj budućnosti.

“Klub će prvi doznati što namjeravam. To je odluka koju moram donijeti do 30. travnja. Ostati ili otići su opcije. U sljedećih nekoliko tjedana odlučit ću što napraviti i moj se stav o tome nije promijenio otkako sam obnovio ugovor”, poručio je Iniesta, kojeg se povezivalo s prelaskom u Kinu za ogroman novac. Progovorio je potom i o samom susretu.





“Bili smo odlični. Messi? On radi razliku na svakoj utakmici. On je za nas blagoslov. Cilj nam je osvojiti Ligu prvaka i sada smo tome malo bliže. Ovo natjecanje je komplicirano, izazov je svesti broj pogrešaka na minimum, ali borit ćemo se do kraja. Ključ je tome da svi razmišljamo u istom smjeru. Ostalo je još samo dva mjeseca do kraja sezone i borit ćemo se za sve trofeje”, poručio je veznjak.

“Suparnik u četvrtfinalu? Ne bih volio španjolski klub jer se svi dobro poznajemo”, završio je.