LEGENDA VATRENIH PROGOVORILA O RAKITIĆU I UTAKMICI S MAĐARSKOM: ‘Bit će fantastično, vratit ćemo im za poraz’

Pred Vatrenima je utakmica u kojoj igraju za vrlo bitne bodove

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u listopadu čekaju dvije važne utakmice u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Prvo će Vatreni odigrati susret s Mađarskom u Splitu, a zatim gostuju kod Walesa.

O situaciji u reprezentaciji progovorio je legendarni bivši igrać, a sada pomoćnik izbornika Zlatka Dalića, Ivica Olić.

Apsolutno povjerenje

U razgovoru za Sportske novosti nije skrivao svoj optimizam.

“Gotovo svi igrači su sada na još višem nivou, sve kvalitetnije ulaze u sezonu. Apsolutno vjerujemo čitavom kadru kojeg imamo. S nama će biti najbolji. Nadam se da se u ova dva tjedna neće dogoditi neka ozljeda, da ćemo moći na sve računati”, izjavio je Olić.

Vatreni će u ovoj utakmici moći računati na Barceloninog Ivana Rakitića, koji zbog riješavanja klupskog statusa nije bio na posljednjem okupljanju reprezentacije.

S Raketom po pobjedu

“Ne raduju me Barcelonini rezultati, ali Rakitiću u tome nije bilo lako. Puno se govorilo o njegovu mogućem odlasku, sve do kraja prijelaznog roka. To je za Ivana bilo turbulentno vrijeme. Vidim da je to jedan od najlošijih startova Barce u 21. stoljeću. Sigurno nije do Ivana, tek je kod Granade prvi put bio u startnoj postavi. Ekipa je očito u padu, bit će sve više pritiska na trenera, naravno i na igrače, da se što prije vrate na nivo na kojem svi Barcelonu očekuju i žele vidjeti. Drago mi je što će Ivan ponovno biti s nama, da će opet igrati. Što se njega tiče, nikad nije to ni bilo upitno. Kroz medije su se više provlačile neke priče, nego što su se gledali njegovi stvarno razlozi otkaza. Najvažnije je da je spreman, da dolazi, a sve ostalo je sada manje-više nebitno. S obzirom da je to prošlost”, prokomentirao je Olić.

Olić je zatim progovorio o susretu s Mađarskom na Poljudu, koji će biti pun do posljednjeg mjesta.

“Po informacijama kakva je potražnja za ulaznice bit će fantastično. Nakon toliko godina eto nas na Poljudu. Vratit ćemo Mađarskoj za poraz u Budimpešti. Poznavajući igrače, bit će u najmanju ruku na istoj razini kao u Slovačkoj, a onda, ne Mađarskoj, nego ni puno kvalitetnijim reprezentacija ne može biti ugodno”, poručio je.