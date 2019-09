LEGENDA UPOZORILA NA VELIKI PROBLEMA VATRENIH NAKON SP-A: ‘Sada je već prošlo dosta vremena i stvari se moraju mijenjati’

Daliću i društvu gostovanja su počela predstavljati problem

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom dva su gostovanja. U sklopu Euro kvalifikacija ovog petka idu na noge Slovacima, a tri dana poslije putuju u Azerbajdžan. Vatreni su nakon SP-a u Rusiji na gostovanjima ostvarili jedan remi i tri poraza. čini se da je to postao problem.

”Neminovno je da nakon takvog uspjeha kao što je bila Rusija dolazi do malog pada. To je normalno da svaki pojedinac ima jednu određenu dozu zadovoljstva. Samim time to više nije naboj kao za Svjetsko prvenstvo. Međutim, sada je već prošlo dosta vremena i vrijeme je da zaista maksimalnu koncentraciju posvetimo nadolazećim utakmicama”, izjavio je Dražen Ladić u razgovoru za Novu TV.

Ne zna sastav

Za ovu akciju izbornik Zlatko Dalić ne može računati na Ivana Rakitića i Matea Kovačića pa se nameće pitanje tko će igrati u prvih 11.

”Pa ja ni sam to ne znam, tako da nemam što otkrivati. Mislim da ni Zlatko još nije odlučio koji sastav ili koja bi osoba to bila. Napravit ćemo još analize protivnika pa će se shodno tome odrediti sastav”, zaključio je legendarni vratara.