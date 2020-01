Europsko prvenstvo počinje u četvrtak, 9. siječnja, a moći ćete ga pratiti na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, kao i portale Net.hr, RTL.hr te Sportnet

Hrvatska rukometna reprezentacija otputovala je u srijedu ujutro prema Grazu gdje ih u četvrtak u 20:30 sati čeka prva utakmica na Europskom prvenstvu s Crnom Gorom. Lino Červar i ovaj put bio je u velikim problemima oko slaganja momčadi. Za vrijeme priprema ostao je bez Lovre Mihića, Frana Milete, Luke Šebetića te Ivana Matinovića.

RUKOMETNI EURO JE IZA UGLA: Evo kada i s kim igra Hrvatska i gdje sve to možete gledati

Nitko nije kompletan

“Ne postoji ni jedna reprezentacija u rukometu koja na prvenstvo ide kompletna, jednostavno je nema. Mi smo zadnji put kompletni došli u Atenu 2004. godine i onda smo sve pregazili. Uvijek je netko načet, ozlijeđen, bolestan… Žao mi je što se Štrleka s 30 godina prelako odreknemo, govorimo si da nam on ne treba. Ostali su Mandić i Ravnić, oni su potencijal, dobri su, ali mogu li izgurati 8,9 utakmica na jednom teškom prvenstvu? Žao mi je da je tako, ali stožer se tu prečvrsto postavio. Ipak svi na Euru su igrali prvenstva do par dana prije Nove godine, svi imaju problema i mislim da bi to bio samo izgovor, to bi bilo malo kukavički”, rekao je Goran Šprema u razgovoru za SK. Osvrnuo se posebno na izostajanje Štrleka.

“Svi znamo da je odličan igrač, on bi meni, da sam izbornik, uvijek bio prva opcija. Štrlek je jedan poseban igrač, posebniji od posebnih. S njim bi možda trebalo omekšati neke tvrde stavove, on je jedan od najboljih na svijetu, s tim sam rekao kakav je moj stav o njemu”, naglasio je.

Podrška Červaru

Dodao je i da Lino Červar uživa njegovu podršku iako se ne slaže s nekim njegovim odlukama.

“Njega je odabrao Savez, on je trener reprezentacije i slagali se mi s njime ili ne, on je izbornik i moramo mu dati apsolutnu podršku. Ponavljam, Štrleka bih ja uvijek zvao, ali Lino ga nije i dajem mu podršku za njegov izbor, smatram da je ovih 16, 17 igrača koje imamo na okupu najbolje što trenutno imamo”, kazao je.

Tijekom priprema puno je bilo govora o našim igračima koji igraju u Njemačkoj zbog čega su se priključili momčadi tek u posljednjoj fazi.

“To je kukavički pristup koji nemam što komentirati. Zbrojite Norvežane, Dance ili Nijemce koji igraju u Bundesligi, njih 90 posto. Naših igra pet. Ne smijemo bit kukavice i tražiti izgovore. Svi su umorni, svima su igrači ozlijeđeni, svi su u istoj poziciji kao i mi”, poručio je Šprem, koji u ulozi glavnih favorita vidi Norvešku, Dansku, Francusku i Njemačku.