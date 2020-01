Na ovom Europskom prvenstvu kapetan jednostavno briljira

Bivši hrvatski rukometni reprezentativci Denis Špoljarić i Damir Bičanić osvrnuli su se na dosadašnji nastup Kauboja na Europskom prvenstvu.

“Sigurno je da smo imali odličan ždrijeb, onaj drugi dio je bio puno jači. Svi favoriti turnira su bili na drugoj strani ždrijeba što nije mala stvar. Ali naša igra, počevši od Graza, mi smo se dizali, kad su dolazili jači protivnici, naša igra je samo rasla i svi možemo biti zadovoljni što smo gledali u ovih pet utakmica. Mislim prvenstveno da igramo jako dobru obranu.

Nismo bili bolji od Londona

Od Londona nismo imali ovako kvalitetnu obranu, pogotovo kad Duvnjak igra prednjega u 5-1. Pomalo smiješno izgledaju protivnici u napadu kad ne mogu spojiti dva-tri dodavanja, to izgleda fenomenalno i to je naš najjači adut na prvenstvu”, rekao je Bičanić tijekom gostovanja u HRT-ovoj emisiji Stadion te je nastavio s pohvalama na račun kapetana.

“Ja bi Duvnjaka predložio za MVP-a turnira, za najboljeg obrambenog igrača i najboljeg srednjeg i lijevog vanjskog igrača. Duvnjak igra fenomenalan turnir, dugo ga nisam vidio ovako motiviranog i zrelog na nekom turniru. Sam traži izmjenu, što prije nije zna i išao je do krajnjih granica, sada ga Lino ga odmara u napadu, a svejedno koristi u obrani”, dodao je.

Osvrnuo se i na veliki problem Kauboja na ovom euru. Naime, najlošiji su na prvenstvu kada je u pitanju realizacija sedmeraca. Tek se na mrvicu preko 50%.

“To može biti problem, na sreću to dosad nije bio, ali ako ćemo gledati sada koje utakmice nam dolaze. To će sve biti utakmice koje će biti rezultatski neizvjesne i svaki sedmerac je jako bitan. Lino je pokušao s nekoliko izvođača, prvenstveno s Horvatom, koji je imao 6/10. Probali je Karačić, Cindrić i Hrstić. Došli smo do toga da je Duvnjak tu dobar i siguran te će nastaviti pucati sedmerce. Nadamo se da će nastaviti biti uspješna’, poručio je.

Najbolji na svijetu

Špoljarić je također nahvalio igru kapetan, ali je izrazio i zadovoljstvo vratarima Marinom Šegom i Matejom Ašaninom.

“Bez Duvnjaka to ne bi išlo, trenutno je na toj poziciji najbolji na svijetu, točno se vidi da dobro prati i daje sigurnost iza, drugim obrambenim igračima, svaka mu čast na ovih prvih pet, šest utakmica. Vratari su također do sada bili odlični. Šego je bio na nivou, možda protiv Njemačke nije bilo kako bi trebalo od početka, ali na kraju nas je izvukao s obranama. Šego je na 30-ak posto, što je solidno”, rekao je Špoljarić.

Bičanić je za kraj dodao kako misli da bi Hrvatska mogla do zlata.

“Dobro je sve, obrana je fenomenalna, Šego je dobar, ali ako još se malo digne, možemo otići do kraja”, završio je.