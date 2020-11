LEGENDA UNITEDA OSTALA ZAPREPAŠTENA NESEBIČNIM POTEZOM PORTUGALCA: ‘Ne razumijem zašto je to napravio’

Nogometaši Manchester United nisu imali problema s Istanbul Basaksehirom pobijedivši s 4-1 čime se odvojio na vrhu.

Crveni vragovi su već nakon 35 minuta vodili s 3-0 golovima Brune Fernandesa (7, 19) i Rashforda (35-11m). U nastavku je smanjio Deniz Turuc (75), a konačnih 4-1 postavio je James u drugoj minuti sudačke nadoknade.

JOŠ JEDNA ČUDESNA VEČER U LP-U: Ronaldo se izjednačio s Messijem, Haaland za povijest, Fernandes, Sancho i Immobile zabili strašne golove

Fernandes je, inače, imao priliku postići hat-trick kada je sudac svirao najstrožu kaznu, međutim odlučio je prepustiti ulogu izvođača Rashfordu. Začudilo je to klupsku legendu Paula Scholesa pogotovo jer je Portugalac prvi izvođače penala.

“Ne razumijem ovu odluku. Fernandes je izvodio sve penale kada je igrao. Imao je priliku postići hat-trik u Ligi prvaka. Jednostavno ovo ne razumijem, ali ostvarili smo dobar rezultat pa nije učinjena prevelika šteta”, kazao je Scholes. A ovaj potez komentirao je i sam Fernandes.

“Nakon posljednje utakmice rekao sam Rashfordu da može izvesti idući penal. Sjetio sam se toga. Nije važno tko izvodi penala. Bitno je da momčad zabija”, poručio je.

Unselfish stuff from a man on a hat-trick. Spreading the goals around 🤝 pic.twitter.com/cygIaLMAN7

1️⃣ Rashford wins the penalty 2️⃣ Rashford gives the ball to Bruno 3️⃣ Bruno puts the ball on the spot 4️⃣ Bruno asks Rashford if he wants it 5️⃣ Rashford scores

"If Bruno wants to give it to Marcus, so be it. Why not?"

"We need one more point, but we want to top the group!"

Ole Gunnar Solskjaer was happy with his side's performance as Man Utd took another step towards the Champions League knockout stage.

🎙 @TheDesKelly pic.twitter.com/5OSF9KneaS

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 24, 2020