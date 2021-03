Borba je na rasporedu u nedjelju rano ujutru po europskom vremenu

Bivši MMA borac Michael Bisping osvrnuo se na meč za UFC-ov naslov prvaka teške kategorije između Stipe Miočića i Francisa Ngannoua. Pogotovo ga je zasmetalo to što Miočić u ovu borbu ulazi kao autsajder.

“Ludo je što je Stipe autsajder i u ovoj borbi. Čak i veći nego što je bio u njihovoj prvoj borbi. To je ludo. No, jasno mi je to. Ngannou je sve bolji i čini se da je u stanju jednom dodirom poslati suparnike u svijet snova. Taj tip je zastrašujuće snažan i postaje sve bolji. Kada se pojavio bio je samo ogroman, mišićav tip, ali sad je on puno bolji borac. Siguran sam da je svjestan što je radio krivo u prvoj borbi, no može li izdržati pokušaje rušenja i imati dovoljno energije za pet rundi s Miočićem? Sumnjam”, rekao je bivši UFC-ov prvak u srednjoj kategoriji.

Stipe Miocic the MMA GOAT? @Bisping agrees there's a good argument with wins over Francis Ngannou and Jon Jones in 2021. 🤔@MikeBohnMMA's interview: https://t.co/ZI9o5gp2wK pic.twitter.com/nPlHuBTfwb — MMA Junkie (@MMAjunkie) March 26, 2021

“Nevjerojatno je koliko ljudi podcjenjuju Miočića nakon što je pobijedio sve te protivnike. No, kada pogledate Ngannoua kako uništava sve onda ih možete razumjeti, rekao je pa se našalio.

“Ne želim im se zamjeriti. Ne želim da Ngannou dođe po mene. On je najstrašniji tip na planeti. Ne znam što bih napravio kad bih se morao boriti s jednim od njih. Radije bih se borio sa Stipom jer Ngannou Međutim u izaziva kod mene veliki strah. No, u ovom meču kladim se na prvaka. Ako ništa drugo, onda zato što ga nitko ne poštuje”, poručio je.

U razgovoru za MMA Junkie istaknuo je da bi u slučaju da Miočić pobijedi Ngannou i Jona Jonesa definitivno bio najveći MMA borac u povijesti.